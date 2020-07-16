Tayland'da Başbakan Yardımcısı ve 3 bakan istifa etti Tayland'da Başbakan Yardımcısı ve 3 bakan istifa etti.

Tayland'da Başbakan Yardımcısı ve 3 bakan istifa etti.

Maliye Bakanı Uttama Savanayana, Enerji Bakanı Sontirat Sontijirawong, Yükseköğretim, Bilim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Suwit Mesinsee ve son 19 yıldır çeşitli hükümetlerde görev yapmış olan Başbakan Yardımcısı Somkid Jatusripitak kabinedeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Uttama, istifaların açıklandığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu durumun, ülkenin ilerlemesine, belirsizlikten kurtulmasına yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Başbakan'ın karşı karşıya kalabileceği siyasi baskıyı azaltmaya yardımcı olabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine güvendiği ve ülkeye hizmet etme imkanı sağladığı için Başbakan Prayuth Çan-oça'ya teşekkür eden Uttama, ülke ve toplum için faydalı olacak şekilde hükümetle iş birliği yapmaya istekli olduklarını kaydetti.

Uttama, "Gelecekte, ülke için yararlı olan her şeyi yapmaya hazır olacağız. Somkid sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Aslında bu fırsatı dinlenmek için de kullanıyoruz." dedi.

Diğer yandan, Sontirat da aklında hiçbir siyasi plan olmadığını, sadece ara vermek istediğini söyledi.

İstifa edenlerin yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

Bakanların istifası, Başbakan Prayuth Çan-oça'nın seçimlere adayı olarak girdiği Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisindeki yeniden oluşumun ardından ve hükümetin, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ekonomik daralma projeksiyonlarıyla karşı karşıya kaldığı bir süreçte geldi.

Cunta destekli Palang Pracharath, kısa bir süre önce, bugün istifa eden ve teknokrat olarak kabul edilen bakanlar gibi parti yöneticilerinin gözden çıkarılması pahasına ordu içindeki destekçilerini ve müttefiklerini güçlendirecek biçimde liderliğini revize etti.

Tayland'da demokrasiye sancılı geçiş

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Tahsin Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sıra Genelkurmay Başkanı olan Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında geçen yıl martta yapılabilmişti.

Prayuth seçimlere cunta destekli Palang Pracharath Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisiyle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Başbakan Prayuth'un kurduğu yeni kabine, 16 Temmuz 2019'da yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA