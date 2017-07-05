Tayland'da Asean-Ab Toplantısı Başladı

ANKARA (AA) – Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Avrupa Birliği (AB) 24. Üst Düzey Yetkililer Toplantısı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başladı.



Vietnam ajansı VNA'nın haberinde, ASEAN-AB toplantısının, üye ülkelerden 40 heyetin katılımıyla Bangkok'ta başladığı bildirildi.



Toplantının amacının ASEAN ve AB ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirmek ve ASEAN-AB ilişkilerinin 40. yıl dönümünü kutlamak olduğu belirtildi.



Bandar Seri Begawan Eylem Planı (2013-2017) ve 2018-2022 yıllarını kapsayan yeni eylem planının ele alınacağı toplantıda ASEAN ve AB ülkeleri arasında ticaret, sürdürebilir kalkınma, iklim değişikliği ve güvenlik alanlarında ilişkilerin değerlendirileceği kaydedildi.



Heyetlerin ayrıca Filipinler'in başkenti Manila'da gelecek ay yapılacak ASEAN toplantısı hazırlıklarını görüşecekleri aktarıldı.



ASEAN, 1967 yılında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla kuruldu. Birlik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.