Tayland'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

Tayland, Omicron varyantı kaynaklı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi.

Sağlık yetkilileri, yeni kısıtlamalar uyarınca restoranlardaki alkol tüketimine sınırlama getirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda halka toplu etkinliklerden, toplu taşıma ve seyahatlerden bir süreliğine kaçınılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması çağırısı yapıldı.

Bar ve eğlence mekanlarının kapalı olduğu Tayland'da okullar ise açık olacak.

Öte yandan yabancılara aşı kartı ve PCR testi ibrazıyla tüm ülkede serbestçe seyahat izni veren uygulamanın kaldırıldığı, bunun yerine Phuket Adası gibi ülkenin belirli noktalarına sadece tüm aşılarını yaptıran ve belirlenen bir otelde bir haftalık karantinanın ardından negatif PCR testi ibraz eden kişilerin alınacağı uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Söz konusu kısıtlamalar, vaka sayısının son 24 saatte 5 bin 775'ten 7 bin 526'ya çıkmasının ardından getirildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 252 bini aştığı ülkede salgına yakalanan en az 2 milyon 188 bin kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede ayrıca, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 21 bin 799'a yükseldi.

Tayland'da 102 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Hindistan'da testi pozitif çıkan 13 kişi havalimanından kaçtı

İtalya'dan Hindistan'a gelen yolculardan Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 kişinin, Amritsar kentine iniş yapmalarının ardından karantina girmemek için havalimanından kaçtığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Kovid-19 görülen 125 yolcudan 13'ü hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Hindistan'da son 24 saatte 117 bin 100 yeni vaka kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı 35 milyon 226 bini aştı.

Ülkede 302 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 483 bin 178 olarak açıklandı.

Hindistan, en fazla vaka görülen ikinci, en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede, Kovid-19'la mücadele kapsamında 1 milyar 490 milyondan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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