Tayland'da ambulansın oksijen tankındaki patlama kamerada Tayland'da bir hastanenin önündeki ambulansın oksijen deposu, araca hasta taşındığı sırada patladı.

Tayland'da bir hastanenin önündeki ambulansın oksijen deposu, araca hasta taşındığı sırada patladı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Tayland'ın Suphanburi ilinde bulunan Chao Phraya Yomarat Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Hastanenin girişine park eden bir ambulansın içerisinde bulunan oksijen tankı, araca hasta taşındığı sırada aniden patladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, patlama gerçekleştiği sırada ambulansın çevresinde bulunanların kaçıştığı görüldü. Farklı açıdan kaydedilen görüntüde ise ambulans sürücüsünün canını kurtarmak için alevlerin çıktığı ambulanstan çıkış yaptığı görüldü. Olay anında yoğun panik yaşandı ancak kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA