Tayland'da alışveriş merkezine konulan robot köpek, müşterilere el jeli dağıtıyor
Koronavirüsle mücadele önlemlerini kademeli olarak kaldıran Tayland'da müşterilere el jeli dağıtması için alışveriş merkezlerinde görevlendirilen robot köpekler, özellikle çocukların ilgi odağı olduView on euronews.
04.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:03
Koronavirüsle mücadele önlemlerini kademeli olarak kaldıran Tayland'da müşterilere el jeli dağıtması için alışveriş merkezlerinde görevlendirilen robot köpekler, özellikle çocukların ilgi odağı olduView on euronews
Kaynak: Euronews.com