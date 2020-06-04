Tayland'da alışveriş merkezine konulan robot köpek, müşterilere el jeli dağıtıyor Koronavirüsle mücadele önlemlerini kademeli olarak kaldıran Tayland'da müşterilere el jeli dağıtması için alışveriş merkezlerinde görevlendirilen robot köpekler, özellikle çocukların ilgi odağı olduView on euronews.

Koronavirüsle mücadele önlemlerini kademeli olarak kaldıran Tayland'da müşterilere el jeli dağıtması için alışveriş merkezlerinde görevlendirilen robot köpekler, özellikle çocukların ilgi odağı olduView on euronews Kaynak: Euronews.com