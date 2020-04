Tayland'da Afrika at vebası salgınına karşı toplu aşılama Tayland'da Afrika At Vebası Hastalığı (AHS) nedeniyle yaklaşık 4 bin ata aşı yapılmasına karar verildi.

Nisan ayının başında Tayland'da ortaya çıkan Afrika At Vebası Hastalığı (AHS) nedeniyle atlar telef olmuştu. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer tarafından atlara aşı yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 4 bin ata salgın kapsamında aşı yapılacak. Tayland'ın Nakhon Ratchasima ilinde at sahiplerinin bir süredir karantina altında tuttukları hasta atların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca hükümet at ve zebra ve ilgili hayvanların ithalat ve ihracatını da yasakladı.

200 at telef olmuştu

Nisan ayının başında Tayland Tarım Bakanlığı, Afrika at vebası hastalığını patlak verdiğini ve Tayland'ın Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Çonburi ve Phetchaburi illerinde yaklaşık 200 atın salgın nedeniyle telef olduğunu açıklamıştı. Bazı at çiftliği sahipleri, Afrika'dan ithal edilen zebraların virüsün kaynağı olabileceğini belirtmişti.

Çoğunlukla at, eşek ve katırlarda etkili olan Afrika At Vebası, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. - BANGKOK

Kaynak: İHA