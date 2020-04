Tayland'da Afrika at vebası salgını patlak verdi: 200 at telef oldu Tayland'da Afrika At Vebası Hastalığı (AHS) nedeniyle 200 at telef oldu.

Tayland'da Afrika At Vebası Hastalığı (AHS) nedeniyle 200 at telef oldu. Tayland Tarım Bakanlığı, Afrika at vebası hastalığını patlak verdiğini ve Tayland'ın Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Çonburi ve Phetchaburi illerinde yaklaşık 200 atın salgın nedeniyle telef olduğunu açıkladı. Virüsün kaynağının ise hala araştırıldığı kaydedildi. Bazı at çiftliği sahipleri, Afrika'dan ithal edilen zebraların virüsün kaynağı olabileceğini belirtiyor. Çoğunlukla at, eşek ve katırlarda etkili olan Afrika At Vebası, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. (İHA) Kaynak: İHA