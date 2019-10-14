Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra, turistik kasabadaki kanalizasyonda yakalandı
Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra yılan turistik kasabadaki kanalizasyonda yakalandıTayland'ın turistik tatil beldesi Krabi'de, 4 metre uzunluğundaki bir kobra yılan 30 metre uzunluğundaki bir kanalizasyonda uzun uğraşlardan sonra ele geçirildi.
14.10.2019 17:31
Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra yılan turistik kasabadaki kanalizasyonda yakalandı
Tayland'ın turistik tatil beldesi Krabi'de, 4 metre uzunluğundaki bir kobra yılan 30 metre uzunluğundaki bir kanalizasyonda uzun uğraşlardan sonra ele geçirildi.
Kaynak: Euronews.com