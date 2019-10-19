Tayland'da 4,1 büyüklüğünde deprem
KUALA Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KUALA Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayland Meteoroloji Birimine bağlı Deprem Gözlem Merkezi'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde turistik kent Chiang Mai'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.
Yerin 6 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü kent meydanının 15 kilometre doğusu olarak belirlendi.
Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.