Tayland'da 35. ASEAN Zirvesi

02.11.2019 11:48

Çin ve Hindistan'ın öncülüğüne 16 Asya ülkesini içeren serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde anlaşmaya varılamadı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 35'inci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında, 16 Asya ülkesinin serbest ticaret anlaşması girişimi olan Bölgesel Kapsamlı İşbirliği Anlaşması (RCEP) Bakanlar Toplantısı yapıldı.

Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerin katıldığı RCEP toplantısında bir sonuca varılamadığı belirtilen haberde, görüşmelere ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadığı ancak pazartesi ortak bir açıklama yayımlanacağı ifade edildi.

Bakanlar toplantısının ardından 16 ülkeden üst düzey yetkililerin görüşmelerinin devam etmesinin beklendiği RCEP'e ilişkin bazı yetkililerin yıl sonunda anlaşma olması konusunda ise iyimser olduğu kaydedildi.

Öte yandan yapılan müzakerelerde 16 ülkenin, gümrük vergisi, pazar erişimi ve yatırım gibi çeşitli önemli alanlarda da henüz anlaşamadığı bilgisi paylaşıldı.

Anlaşma sonuçlanması halinde tarihin en büyük ticaret paktlarından biri olacak. Anlaşma, 3,4 milyar nüfusu ve toplam 49,5 trilyon dolarlık hasılayı kapsayacak. Bu, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının ve küresel gayrisafi hasılanın yaklaşık üçte birinin anlaşmadan etkileneceği anlamına geliyor.

Resmi olarak 2012'de başlayan RCEP çerçevesinde, şu ana kadar 28 tur teknik müzakere ve 9 bakanlar toplantısı gerçekleştirildi.

16 Asya ülkesinin kendi aralarında bir serbest ticaret bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı RCEP'te, ASEAN üyesi Brunei Sultanlığı, Kamboçya, Laos, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'ın yanı sıra Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda bulunuyor.

Kaynak: AA