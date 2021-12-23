Tayland'da 193 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 193 kilogramdan fazla metamfetaminin ele geçirildiği bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, gümrük memurları, Avustralya'da fazla talep görmeyen Tayland üretimi spor eğitim ekipmanlarından şüphelenmeleri üzerine sevkiyatı incelemeye karar verdi.

Aramalarda Avustralya'ya gönderilmek üzere olan 15 kum torbasına gizlenmiş 193 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirildi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland, Laos ve Myanmar sınır noktasındaki metamfetamin üretiminin son yıllarda artarak devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan Avustralyalı gümrük yetkilisi Joel Carruthers, ülkede yılda yaklaşık 11 ton metamfetamin kullanıldığını ve uyuşturucu üreticilerinin bu pazardan yararlanmak istediklerini ifade etti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet