Tayland Büyükelçisi'nden, Fatma Şahin'e Ziyaret

Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) TAYLAND Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Şahin ve Ekarohit, Tayland ile Gaziantep arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Fatma Şahin, Tayland Ankara Büyükelçiliği görevine getirilen Phantipha Lamsudha Ekarohit'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Taylandlı turistleri Gaziantep'e davet etti. Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan Şahin şöyle konuştu

'Şehrimizin en büyük özelliği; Dünya'nın en eski 20 şehrinden biri olmasıdır. Dünya Bankası'na göre Dünya'nın en rekabetçi 7 şehrinden biriyiz. İhracat kapasitesiyle ülkenin 6'ncı büyük ekonomi ve sanayi şehriyiz. 5 antik kentiyle Zeugma, Yesemek ve kasteller gibi yeraltı ve yerüstü zenginliğiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)?nun daimi listesine alınmış, Dünya'nın en güzel müzeleri olan kültür ve sanat şehriyiz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başaran şehrimizin en güçlü tarafı gastronomidir. 500 çeşit yemeğimizle Dünya'nın en lezzetli şehirlerinden biriyiz. O yüzden büyükelçi olarak burada bulunmanız, kültür turizmine çok meraklı olan Taylandlıları ağırlamamız açısından büyük bir fırsat olarak görüyorum. Kapadokya'ya, Ege'ye ve Akdeniz'e gelen güneş, kum ve denize turistlerin bu bölgeye gelip tarihi dokuyu, kültürel dokuyu bu lezzeti tatmasını çok arzu ediyoruz. Büyükelçimizin burada olmasıyla bu alandaki işbirliğimizi kuvvetlendireceğiz. Türkiye'ye gelen Taylandlı turistleri için bu bölgenin cazibeli olduğunu biliyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bu konuyu görüşeceğim. Onları buraya getirecek günübirlik seferleri, turları ve kombinasyonları büyükelçimle birlikte ayarlayabiliriz, çok mutlu oluruz. Büyükelçim, müzeleri gezip gördüğünde Taylandlılar için ne kadar büyük bir çekim merkezi olduğunu görecektir.

BÜYÜKELÇİ EKAROHİT GAZİANTEP ZİYARET EDİLMESİ GEREKEN BİR ŞEHİR

Büyükelçilik görevine atandıktan sonra Türkiye'nin önemli şehirlerin gezmeye başladığını aktaran Büyükelçi Ekarohit ise, Türkiye'de gezilecek şehirler arasında Gaziantep'in ilk sıralarda yerini aldığını dile getirdi. Ekarohit, 'Bu ziyaretimizin amacı iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmektir. İki ülke arasındaki serbest ticaret antlaşması sayesinde, Gaziantep'in faydası çok fazla olacaktır. Taylandlı ve Türk ihracatçılarını bir araya getirerek potansiyeli artırmak istiyoruz. Bu tür ziyaretler ticari ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacaktır. Hem turizm hem de ticari açıdan gelişmelerin olacağına inanıyoruz. Geçen yıl, 25 bin Taylandlı Türkiye'yi ziyaret etti. Taylandlılar için Türkiye çekici geliyor. Bu sene Türkiye'ye gelecek Taylandlı sayısının artmasını bekliyoruz. Gaziantep'e yönelik tur organize eder firmalar, Taylandlıları bilgilendirirse daha iyi olur. İki ülke arasında vize olmaması da büyük bir avantaj diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve Büyükelçi Ekarohit birbirine karşılıklı hediye verdi.