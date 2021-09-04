Tayland Başbakanı Prayut parlamentodan güvenoyu aldı
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Tayland Başbakanı Prayut parlamentodan güvenoyu aldı

Tayland Başbakanı Prayut parlamentodan güvenoyu aldı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Tayland'da Başbakan Prayut Çan-oça hükümeti, parlamentodan yeniden güvenoyu aldı.

Tayland'da Başbakan Prayut Çan-oça hükümeti, parlamentodan yeniden güvenoyu aldı.

Başbakan Prayut ve kabinedeki 5 bakanla ilgili oylamaya, 482 sandalyeli parlamentoda 472 milletvekili katıldı.

Oylamada, 208'e karşı 264 ile güven oyu verildi.

Hükümete güvensizlik önergesinin kabulü için 242 "güvensizlik oyu" gerekiyordu.

Prayut oylamadan sonra yaptığı açıklamada, kendine olan güvenini koruduğunu söyledi.

Tayland'da hükümet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve aşılamaları iyi yönetemediği yönünde eleştiriliyor.

Ülkede 2019'da yapılan genel seçimlerden bu yana, Prayut ve hükümetine karşı iki güven oylaması yapılmıştı. Prayut hükümeti, en son şubatta güvenoyu almıştı.

2014'ten bu yana Başbakan

Prayut, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında 2019'da yapılabilmişti.

Prayut seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisiyle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Diğer yandan, bazı milletvekilleri, Prayut'u darbeden sonra yapılan ilk serbest seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesine rağmen, "cunta lideri olarak yetki ve sorumluklarını sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirmişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp Meclis'ten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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