Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı
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Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı

09.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:44
Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası salondan ayrılmadan önce muhabirlere dezenfektan sıktı.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası salondan ayrılmadan önce muhabirlere dezenfektan sıktı. 

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden kişilere en katı cezanın uygulandığı ülkelerin başında gelen Tayland'da ilginç bir olay yaşandı.Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası çok tartışılacak bir herekete imza attı.Chan-o-cha, basın toplantısının ardından basın toplantısını takip eden ön sıradaki gazetecilere aniden dezenkeftan sıktı. Ne olduğunu anlayamayan gazetecilerin verdiği tepki ise an be an kameraya yansıdı.


Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı
Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı
Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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