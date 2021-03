Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası salondan ayrılmadan önce muhabirlere dezenfektan sıktı.

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden kişilere en katı cezanın uygulandığı ülkelerin başında gelen Tayland'da ilginç bir olay yaşandı.Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası çok tartışılacak bir herekete imza attı.Chan-o-cha, basın toplantısının ardından basın toplantısını takip eden ön sıradaki gazetecilere aniden dezenkeftan sıktı. Ne olduğunu anlayamayan gazetecilerin verdiği tepki ise an be an kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı