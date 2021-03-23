Taylan Yıldız kimdir, kaç yaşında?

İnternetçi Abi mahlasıyla da bilinmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İYİ Parti'ye mensup üyesidir. Boğaziçi ve Stanford Üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra Google'da çalışmaya başladı. 2017 referandumunda muhalefeti desteklemek için Google'daki kariyerini bırakarak Türkiye'ye döndü. Bu dönemde Yıldız İYİ Parti'ye genel başkan yardımcısı olarak katılmıştır. Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli? Taylan Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?

İnternetçi Abi mahlasıyla da bilinmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İYİ Parti'ye mensup üyesidir. Boğaziçi ve Stanford Üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra Google'da çalışmaya başladı. 2017 referandumunda muhalefeti desteklemek için Google'daki kariyerini bırakarak Türkiye'ye döndü. Bu dönemde Yıldız İYİ Parti'ye genel başkan yardımcısı olarak katılmıştır. Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli? Taylan Yıldız hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TAYLAN YILDIZ KİMDİR?

Vedat Taylan Yıldız ("internetçi abi" mahlasıyla da bilinmektedir), İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İYİ Parti'ye mensup üyesidir. Boğaziçi ve Stanford Üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra Google'da çalışmaya başladı. 2017 referandumunda muhalefeti desteklemek için Google'daki kariyerini bırakarak Türkiye'ye döndü. Bu dönemde Yıldız İYİ Parti'ye genel başkan yardımcısı olarak katıldı.

HAYATI

Erken yaşta okuma yazma öğrendi, İzmir'de ilkokula başladı. Ardından sırayla İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi'nde okudu. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesinden mezun olan Yıldız, Massachusetts Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. 2003'te Stanford Üniversitesi'nin işletme doktorasının pazarlama programına kabul edildi. 2017 yılında "hayır kampanyası"nda çalışmak için Google'daki kariyerini bırakarak Türkiye'ye dönünce aynı senenin yazında İYİ Parti'ye kurucu olarak katıldı ve İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı oldu.

SİYASİ KARİYERİ

2017 yılında "hayır kampanyası"nda çalışmak üzere Türkiye'ye döndü ve bu süreçte Meral Akşener ile tanıştı, böylece aynı senenin yazında İYİ Partiye genel başkan yardımcısı olarak katıldı

Yıldız İstanbul metrolarında internetin kullanılabilmesi için "Metroda internet istiyoruz" kampanyası başlattı. İBB Meclisi AKP grup başkan vekili Tevfik Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" şeklinde hitap etmesi üzerine gündeme geldi.

Yıldız, "internetsiz köy kalmasın" adıyla başlattığı projeyle korona pandemisiyle başlayan çevrim içi eğitim sürecinde çocuklara ve gençlere tablet bilgisayar dağıttı. Yıldız internet, cep telefonu ve bilgisayarlarda vergilerin azalması gerektiğini savunmaktadır.