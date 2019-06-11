Taylan, Ömer'e korkunç bir oyun hazırlar! Canevim 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Canevim dizisi son bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Ceylan ile Ömer, kusursuz aşklarını yaşarken bir anda Taylan'ın ölümcül planlarıyla yüzleşecekler. Canevim dizisinin 2. bölümünde neler oldu? 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim dizisi hakkında merak edilenler…

CANEVİM SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Canevim dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Taylan'ın tehlikeli oyunu kendisini hastanelik etti. Ceylan'ın bir an bile yalnız bırakmadığı Taylan, uyanır uyanmaz Ceylan'ı sorar. Feryal ise Günnur'u kızı konusunda uyarır. Taylan kafayı Ceylan'a takmış durumda ve olaylar Ömer için de zorlaşacaktır. Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder. Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir.

Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur. Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.