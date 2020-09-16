Taylan'da şehri basan 200 maymun kısırlaştırıldı
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Taylan'da şehri basan 200 maymun kısırlaştırıldı

Tayland'da yiyecek aramak için şehre inerek, evlere baskın yapan 200'den fazla makak maymunu kısırlaştırıldı.

Taylan'da şehri basan 200 maymun kısırlaştırıldı
16.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:47

Tayland'da yiyecek aramak için şehre inerek, evlere baskın yapan 200'den fazla makak maymunu kısırlaştırıldı.

Tayland'ın Songkhla şehrinde 200'den fazla makak maymunu yiyecek aramak için koronavirüs (Covid-19) karantinasında olan şehirde başıboş dolaşmaya başladı. Evlere baskın yapan maymunlar halk tarafından paniğe neden oldu. Tayland Yaban Hayatı Koruma ekibine ait görevliler, maymunları yiyecekle kandırarak, kafeslere topladı. Yetkililer, daha sonra maymunlara sakinleştirici vererek uyuşturdu.

"RİSK BÜYÜMESİN DİYE KISIRLAŞTIRMAK ZORUNDAYDIK"

Yakalanan maymunlar daha sonra, numaralarla işaretlenerek, kısırlaştırıldı. Thung Tale Yaban Hayatı Koruma görevlisi Suwat Suksiri'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maymunları kısırlaştırmak zorundaydık. Çünkü bölge sakinleri risk altında. Artan vahşi maymun popülasyonu daha fazla soruna neden olabilir" dedi.

Kaynak: DHA

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