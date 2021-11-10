- Taylan Antalyalı : "Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz"

A Milli Futbol Takımı Oyuncusu Taylan Antalyalı:

"Farklı bir galibiyet almak istiyoruz"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın orta sahadaki isimlerinden Taylan Antalyalı, bugün yapılan antrenman öncesinde konuştu. Kalan maçlarda farklı şekilde kazanmak istediklerini söyleyen Taylan, A Milli Takım olarak mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini ifade etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdü. A Milli Takım'ın orta sahadaki isimlerinden Taylan Antalyalı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaan Ayhan'ın doğum gününü kutlayan ve takım arkadaşına sağlıklı bir hayat dileyen Taylan Antalyalı, ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı vesilesiyle günün önemine değindi, özlem ve saygıyla andığını ifade etti. Kalan 2 maçta mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini de söyleyen genç oyuncu, "Kalan 2 maçı da kazanarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Burada benim mevkiimde en üst düzey oyuncular var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Rekabet takıma yansıyacaktır kim oynarsa destek olacağız. Önemli olan burada Milli Takımın başarısı" açıklamasını yaptı.

"Çok farklı bir ortamımız var"

Rakiplerin savunma yapan takımlar olduğunu da sözlerine ekleyen Taylan Antalyalı, "Bu maçlarda öncelikle rakibi ciddiye almamız lazım. Gruptan çıkmak için farklı bir galibiyet almak bizim için çok önemli. Rakip kim olursa bu şekilde düşünmemiz lazım" dedi. Teknik Direktör Stefan Kuntz'un getirdiği bazı kurallarla ilgili olarak da konuşan Taylan, "Kural demeyelim de daha fazla vakit geçirmemiz için alınan önlemler diyelim bunlara. Daha fazla birlikteyiz bu da önemli. Yemekteyken telefonların kullanılmaması gibi durumlar var. Herkes farklı takımlardan geliyor. Gerçekten çok farklı ortamımız var. Burada birlikte olmaktan mutluyuz. Telefonlarla ilgilenmiyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.