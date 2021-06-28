Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı tişört!

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Taylan Antalyalı Bucaspor, Gençlerbirliği, Erzurumspor gibi takımlarda forma giydi. Son günlerde " Powered by Pride" yazılı giydiği tişörtle sosyal medyada yer alan Taylan Antalyalı gündem oldu. Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı tişört! aylan Antalyalı haberleri! Taylan Antalyalı son dakika haberleri!

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Taylan Antalyalı,8 Ocak 1995 tarihinde Yatağan, Muğla'da doğan Ön Libero mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Taylan, 2006 yılında yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi.

ERZURUMSPOR

2017-18 sezonunun başında Antalyalı, Erzurumspor'a bedelsiz transfer olmuştur. Antalyalı bu sezonda ilk olarak 7. haftadaki Adanaspor maçında forma giymiştir. Toplamda 30 lig maçına çıkmıştır ve 2 gol 4 asist yapmıştır. İlk golünü 26. haftada Eskişehirspor'a atmıştır. Ligin son 5 maçında 1 gol 3 asist yapmıştır. Playoff'da çıktığı 3 maçta da forma giymiştir. Çıktığı ilk playoff maçında Ümraniyespor'a gol atmıştır. Kupada 3 maçta şans bulmuştur.

Bu sezonda Antalyalı iyi bir performans göstermiş ve toplamda 31 lig maçında forma giymiştir ve 6 gol 3 asist ile sezonu tamamlamıştır. Ligdeki ilk maçına Konyaspor karşısında çıkmıştır ve bu maçta asist yapmıştır. Erzurum 7 hafta boyunca galip gelememiştir ve Antalyalı 8. haftadaki Alanyaspor maçında attığı gol sayesinde galibiyeti getirmiştir. 2. golünü Göztepe karşısında 53. dakikada bulan Antalyalı. Golü attıktan 6 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştır. 17 ve 18. haftada birer gol atarak takımına katkı sağlamaya devam etmiştir. Ligin son 6 haftasında 2 gol 2 asist ile oynamıştır.

2019-20 sezonunda Erzurum forması ile 3 maça çıkan Antalyalı takımına 1 gol 1 asistlik katkıda bulunmuştur.

GALATASARAY

Antalyalı, 2019-20 sezonunun yaz transfer döneminde takıma katılmıştır. Takıma katılırken Galatasaray, Erzurumspor'a bir bedel ödememiştir. Antalyalı'nın transferi konusunda Galatasaray, Gençlerbirliği ile sıkıntı yaşamıştır ve Gençlerbirliği bu transfer ile alakalı hukuki işlem başlatmıştır.

Antalyalı, Galatasaray forması ile ilk maçına 11. haftadaki Gaziantep'e karşı çıkmış ve 3 dakika süre almıştır. 14. haftada tekrardan formayı alan Antalyalı 5 hafta boyunca forma şansı bulmuştur ve ilk golü ile ilk asistini bu süreçte yapmıştır. 28. haftada maça çıkan Antalyalı, sezon sonuna kadarki 7 maçta da forma giymiştir ve 2 asist yapmıştır. Türkiye Kupasında 6 maçta 5 kez forma giyen Antalyalı takımına Tuzlaspor maçında 1 asistlik katkıda bulunmuştur.

2020-21 sezonuna Gaziantep maçı ile başlayan Galatasaray'da en büyük sürprizlerden birisi Antalyalı olmuştur. Sezona 4 numaralı forma ve ön libero mevkiisi ile başlayan Antalyalı ilk maçta başta Fatih Terim olmak üzere birçok kişinin beğenisini toplamıştır. UEFA Avrupa Ligi elemeleri'nde de forma şansı bulan Antalyalı çıktığı ilk Avrupa maçında asist yapmıştır. Galatasaray, Neftçi'yi eledikten sonra Hajduk maçını da kazanmış ve Antalyalı oyunu ile gene beğenileri toplamıştır. Fatih Terim, Antalyalı için "Taylan Antalyalı'nın dinlenme gibi bir lüksü olmamalı" demiştir. Antalyalı, ön libero pozisyonunda takımın vazgeçilmezi olmuştur. Bu sezonki ilk golünü Çaykur Rizespor karşısında bulurken ilk asistini de Göztepe karşısında yapmıştır. Kupada 2 maçta forma şansı bulmuştur. Antalyalı'nın performansı birçok kişi tarafından beğenilmesine rağmen milli takıma çağrılmaması gündem olmuştur. Antalyalı 2021'de milli takıma davet edilmiştir ve 3 maçta forma giymiştir. Daha sonra da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 30 kişilik kadrosuna çağrılmıştır.