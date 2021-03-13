Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü
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Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

13.03.2021 21:04 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:09
Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Taylan, Çaykur Rizespor karşılaşmasında yer alamayacak.

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Etebo, Ryan Babel ve Marcao sınırda olan isimlerdi. Mücadelenin 35. dakikasında sarı kart gören Taylan cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde yer alamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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