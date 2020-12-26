Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü
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Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

26.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:07
Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Marcao ve Younes Belhanda sınırda olan isimlerdi. Taylan, mücadelenin 14. dakikasında topa elle müdahalesi sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından cezalandırıldı.

25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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