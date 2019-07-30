TAYK-Eker Olympos Regatta için geri sayım başladı

Uludağ'ın ilham verdiği yelken yarışı "TAYK-Eker Olympos Regatta 2019" 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

TAYK-Eker Olympos Regatta için geri sayım başladı

Uludağ'ın ilham verdiği yelken yarışı "TAYK-Eker Olympos Regatta 2019" 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Kaynak: Dunya.com

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