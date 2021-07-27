Tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinleri açıklandı mı? İl içi, Şehir içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı?

Gündemde yer alan konular arasında tayinler açıklandı mı, öğretmen atama tayinleri çıktı mı? merak edildi. Öğretmen tayinleri açıklandı mı? İl içi tayin sonuçlarına nereden bakılır? Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? İl içi tayinleri ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? Tayinler ile ilgili bilgiler haberimizde...

Öğretmen atama tayinleri açıklandı mı? İl içi atama sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İl içi tayin sonuçları, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valilikler tarafından belirlenecek. Peki, Tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinleri açıklandı mı? İl içi, Şehir içi atama sonuçları açıklandı mı?

ÖĞRETMEN TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı il içi tayin sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Fakat daha sonra MEB tarih değişikliğine giderek sonuçların 27 Temmuz'da duyurulacağını belirtti.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için beklenen gün geldi. Daha önce 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edileceği açıklanan öğretmen il içi atama sonuçları tarihinde değişikliğe gidildi. MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 27 Temmuz Salı günü (bugün) ilan edilecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos itibarıyla yapılacak.

İL İÇİ TAYİNLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İL İÇİ TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

1- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.