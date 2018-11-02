Tayini Çıkan Validen Şehit Ailelerine ve Engellilere Anlamlı Bağış

Sivas Valisi Davut Gül göreve başlandığı günden itibaren çeşitli ziyaretlerde kendisine verilen envantere kayıtlı hediyeleri şehit aileleri ile bedensel engelliler derneğine armağan etti.

1 Haziran 2016 tarih ve 2016/8864 sayılı kararname ile Sivas'ta 2 yıl 4 ay görev yapan Vali Gül, pek çok gezi ve ziyaretlerde kendisine verilen hediyeleri Gaziantep iline götürmeyerek bunların asıl sahibinin şehit yakınları ve engelliler olduğunu söyledi. Sivaslılarla çok verimli bir zaman dilimi geçirdiğini ifade eden Gül,"Şehrimizin gelişmesi ve insanımızın refahı için çalıştık. Bu çalışmalar esnasında konuk ettiğimiz ziyaretçilerimizin, değerli misafirlerimizin ve konuk olduğumuz yerlerde verilen çeşitli hediyelerin envanterini kayıt ettirip şehit aileleri ile bedensel engellilere armağan ettik. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve gazilerimizin, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Sivas'tan ayrılsak da gönlümüz kalbimiz her zaman onlarla birlikte. Bizleri yine arayabilirler, bizlerde onlarla bağımızı koparmayacağız" diye konuştu.

Yapılacak çalışmanın ardından envantere kayıtlı tüm hediyelerin yarısı şehit ailelerine diğer yarısı ise bedensel engelliler derneğine teslim edilecek. - SİVAS