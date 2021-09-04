Tayini çıkan Şarkışla Kaymakamı Aktan için veda programı
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Tayini çıkan Şarkışla Kaymakamı Aktan için veda programı

Tayini çıkan Şarkışla Kaymakamı Aktan için veda programı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden Konya Emirgazi Kaymakamlığına atanan Necati Aktan için veda programı düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden Konya Emirgazi Kaymakamlığına atanan Necati Aktan için veda programı düzenlendi.

Şarkışla Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Aktan, severek görev yaptığı Şarkışla'dan ayrılmanın burukluğunu yaşadığını söyledi.

Görev sürecinde kendisine destek veren mesai arkadaşlarına ve Şarkışla halkına teşekkür eden Aktan, "Devletimizin bize vermiş olduğu görev ve yetkiyi, yine devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatine kullanmaya çalıştık. Şarkışla'da her nereye gittiysem misafirperverlik ve samimiyet ile karşılandım. Görev alacağım ilçede bir evininizin olduğunu hatırlatıp, haklarınızı helal etmenizi diliyorum." dedi.

Veda programına, Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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Tayini çıkan Şarkışla Kaymakamı Aktan için veda programı - Haberler
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