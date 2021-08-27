Tayini çıkan mülki idare amirlerine veda yemeği
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Tayini çıkan mülki idare amirlerine veda yemeği

Tayini çıkan mülki idare amirlerine veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhurbaşkanlığının 19 Ağustos 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile başka bir ile tayini çıkan Vali Yardımcıları Halid Yıldız ve Yunus Kızılgüneş ile kaymakamlar onuruna veda yemeği verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhurbaşkanlığının 19 Ağustos 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile başka bir ile tayini çıkan Vali Yardımcıları Halid Yıldız ve Yunus Kızılgüneş ile kaymakamlar onuruna veda yemeği verdi.

Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar'ın ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine, Vali Yardımcıları Halid Yıldız, Yunus Kızılgüneş, kaymakamlar ve eşleri katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Vali Mahmut Çuhadar, görev yerleri değişen Vali Yardımcıları ve kaymakamlara Adıyaman'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vali Çuhadar, "Mülki İdare, fedakarlık ve cefakarlık isteyen bir meslektir. Mülki idare kimsesizlerin kimsesidir. 14 ayı geçen bir süre zarfında sizlerle birlikte bir hizmet dönemi geçirdik. Öncelikle bu şehrin kadirşinas halkına vermiş olduğunuz katkılar, yapmış olduğunuz hizmetler vesilesiyle sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görev yerlerinizde de güzel anılarla, güzel hizmetlerle anılmayı rabbim hepinize nasip etsin. Yeni görev yerlerinizin sizler ve aileleriniz için hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının 19 Ağustos 2021 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Vali Yardımcısı Halid Yıldız Samsun Vezirköprü Kaymakamlığına, Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş Çanakkale Ezine Kaymakamlığına, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal Denizli Tavas Kaymakamlığına, Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar Tunceli Mazgirt Kaymakamlığına, Sincik Kaymakamı Batuhan Bingöl Mersin Mut Kaymakamlığına, Tut Kaymakamı Muhammed Tugay Hakkari Şemdinli Kaymakamlığına ve Kahta Kaymakamı Abdil Koç Amasya Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ve Vali Mahmut Çuhadar'ın tayini çıkan mülki idare amirlerine başarı belgesi vermesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Tayini çıkan mülki idare amirlerine veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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