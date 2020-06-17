Tayini çıkan Müftü Bozkır'a veda yemeği Malatya'nın Arguvan İlçesi Müftüsü olarak görev yapan Metin Bozkır'ın tayininin İzmir'in Kiraz ilçesine çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Malatya'nın Arguvan İlçesi Müftüsü olarak görev yapan Metin Bozkır'ın tayininin İzmir'in Kiraz ilçesine çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen yemeğe, Kaymakam Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, Yazı İşleri Müdür Aliekber Alman, İlçe Müftüsü Metin Bozkır ve daire amirleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Şahin, "İlçe Müftümüz Metin Bey ile yaklaşık iki yıldır beraber çalıştık. Müftü beyin görevinin bilincinde ve sorumluluğunda hareket ettiğini gördük. Bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kızıldaş ise İlçe Müftüsü Metin Bozkır'ın, belediye ve diğer kurumlarla uyum içinde çalıştığını belirtti.

İlçe Müftüsü Metin Bozkır da konuşmasında, her veda da olduğu gibi bu vedalaşmanın da kendisi için zor olduğunu, ancak en büyük kazancının ise iyi dostluklar ve arkadaşlıklar oluşturduğunu belirtti. Bozkır, "Çalışma arkadaşlarımın artık İzmir'in Kiraz İlçesinde bir evi bulunduğunu hatırlatırım" ifadelerini kullandı.

Müftü Bozkır, " Ben hepinizi Allah için seviyorum. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin" diyerek konuşmasını tamamladı.

İlçe Müftüsü Metin Bozkır'a günün anlamına istinaden hediye verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA