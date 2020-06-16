Tayini çıkan komutana plaket Yalova'ya tayini çıkan Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Demir'e, Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Murat Sarı tarafından plaket verildi.

Yalova'ya tayini çıkan Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Demir'e, Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Murat Sarı tarafından plaket verildi.

6 yıldır Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten J. Asb. Kd. Bçvş. Gürkan Demir'i ziyaret eden Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Murat Sarı, uyumlu ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bölgede jandarma ve polisin uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getiren Sarı, Demir'e plaket takdim ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA