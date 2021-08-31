Tayini Çıkan Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM' a Veda Yemeği Düzenlendi
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Tayini Çıkan Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM' a Veda Yemeği Düzenlendi

Tayini Çıkan Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM' a Veda Yemeği Düzenlendi
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Tayini Çıkan Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM' a Veda Yemeği DüzenlendiGaziantep Karkamış Kaymakamlığı'na atanan Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM' a veda yemeği düzenlendi.

Tayini Çıkan Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM' a Veda Yemeği DüzenlendiGaziantep Karkamış Kaymakamlığı'na atanan Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM' a veda yemeği düzenlendi. İslamköy Hanımeli Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Göksu BAYRAM, ilçede 2 yıllık görev süresi boyunca güzel bir dönem geçirdiklerini, güzel projeler yapma imkanı bulduklarını ve çok güzel dostluklar edindiklerini belirtti. Kazanılan hatıraların baki kalacağını belirten Bayram, herkesten helallik isteyerek vedalaştı.

Kaynak: Habermetre

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