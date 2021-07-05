Tayini çıkan hakim adliye önünde görev yaptığı arkadaşları tarafından uğurlandı
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Tayini çıkan hakim adliye önünde görev yaptığı arkadaşları tarafından uğurlandı

Tayini çıkan hakim adliye önünde görev yaptığı arkadaşları tarafından uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Bölge Adliye mahkemesi üyeliğine atanan Hakim Ertan Yüksel, Erzincan'da adliye önünde görev yaptığı arkadaşları tarafından uğurlandı.

Bursa Bölge Adliye mahkemesi üyeliğine atanan Hakim Ertan Yüksel, Erzincan'da adliye önünde görev yaptığı arkadaşları tarafından uğurlandı.

Adliye önünde düzenlenen merasimle uğurlanan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ertan Yüksel ile komisyonda birlikte çalıştıklarını söyleyen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, "Mesleğimiz gereği 2-3 yılda bir tayinimiz çıkıyor. Önemli olan ülkemizin neresinde olursa olsun vatan şuuru ile görevimizi yapmak. Ertan hakimimiz ile birlikte komisyonda çalıştık emeklerine çok teşekkür ederim. Yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

Yaklaşık 4 yıldır Erzincan'da görev yaptığını söyleyen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet komisyonu Üyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ertan Yüksel ise konuşmasında, Erzurumlu olarak geldiğini Erzincanlı olarak Bursa iline yeni görev yerine gideceğini söyledi.

Tüm çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek helallik aldığını belirten Hakim Ertan Yüksel, "Çok duygusal biriyim vedalaşmalardan çok hoşlanmıyorum. Erzincan'dan ayrılıyorum, ama gönlüm hep sizlerle. Bende Bursa iline sizleri beklerim. Haklarınız helal ediniz" dedi. - ERZİNCAN

Tayini çıkan hakim adliye önünde görev yaptığı arkadaşları tarafından uğurlandı
Tayini çıkan hakim adliye önünde görev yaptığı arkadaşları tarafından uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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