Tayini çıkan Çubuk Jandarma Komutanı Üstüner'e veda programı düzenlendi

Çubuk ilçesinden Jandarma Genel Komutanlığı Tayin Daire Başkanlığı Uzman Jandarma Atama Kısım Amirliğine atanan Çubuk Jandarma Komutanı Üsteğmen Baki Üstüner için veda programı düzenlendi.

Çubuk ilçesinden Jandarma Genel Komutanlığı Tayin Daire Başkanlığı Uzman Jandarma Atama Kısım Amirliğine atanan Çubuk Jandarma Komutanı Üsteğmen Baki Üstüner için veda programı düzenlendi.

Özel bir kır bahçesinde Kovid-19 tedbirleri altında verilen veda yemeğine Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, daire amirleri ve jandarma personeli katıldı.

Kaymakam Keleş, Üstüner ile güzel, uyumlu ve disiplinli bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Çubuk halkı için de güzel hizmetler yaptığını düşünüyorum. Özellikle disiplini, yaptığı hizmetleri, insanlarımızla ilişkileri, diğer birimlerle olan koordinasyonu gayet başarılıydı." dedi.

Demirbaş da görev yaptığı sürece dostluğu ve göreve sadakatiyle ilçeye büyük hizmetler verdiğini dile getirdi.

Yemeğe katılanlara teşekkür eden Üstüner ise "Yaklaşık 3 yıldır Çubuk'ta ve sizlerle çalışmaktan çok mutlu oldum. Burası güzel ve verimli bir çalışma yapmamıza fırsat oldu. Hem insanları hem de doğal güzellikleriyle Çubuk benim için güzel hatıralar bıraktı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Üstüner'e, Keleş üstün başarı belgesi, Demirbaş da Türk bayrağı motifli teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner