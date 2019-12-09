Tayfur Kurt hayatını kaybetti
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Tayfur Kurt hayatını kaybetti

Samsun'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmak istenilen 3 dönem AK Parti'den aday adayı olan 39 yaşındaki Tayfur Kurt hayatını kaybetti.

09.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:58
Tayfur Kurt hayatını kaybetti

'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmak istenilen 3 dönem 'den aday adayı olan 39 yaşındaki Tayfur Kurt hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un ilçesi Unkapanı Mahallesi Leventler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'den 25., 26. ve 27.dönemlerde engelli milletvekili aday adayı olan Tayfur Kurt (39), evinde rahatsızlandı ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Hastaneye geldiğinde öldüğü tespit edilen Tayfur Kurt'un şeker hastası olduğu ancak kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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