Tayfur Bingöl "Sürekli kazanmak istiyoruz"

19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20

Devre arasında kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'dan, Bursaspor'un kadrosuna dahil olan başarılı savunma oyuncusu Tayfur Bingöl, zorlu periyottan başarılı olarak çıkmak istediklerini söyledi.