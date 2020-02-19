Tayfur Bingöl "Sürekli kazanmak istiyoruz"
Devre arasında kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor’dan, Bursaspor’un kadrosuna dahil olan başarılı savunma oyuncusu Tayfur Bingöl, zorlu periyottan başarılı olarak çıkmak istediklerini söyledi.
19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20
Devre arasında kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'dan, Bursaspor'un kadrosuna dahil olan başarılı savunma oyuncusu Tayfur Bingöl, zorlu periyottan başarılı olarak çıkmak istediklerini söyledi.
Kaynak: Dugout
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