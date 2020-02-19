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Tayfur Bingöl "Sürekli kazanmak istiyoruz"

Devre arasında kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor’dan, Bursaspor’un kadrosuna dahil olan başarılı savunma oyuncusu Tayfur Bingöl, zorlu periyottan başarılı olarak çıkmak istediklerini söyledi.

19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20

Devre arasında kiralık olarak 'dan, 'un kadrosuna dahil olan başarılı savunma oyuncusu , zorlu periyottan başarılı olarak çıkmak istediklerini söyledi.

Kaynak: Dugout

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