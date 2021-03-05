Tayfun Kureş kimdir? Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehit ateşi Trabzon'a düştü!
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Tayfun Kureş kimdir? Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehit ateşi Trabzon'a düştü!

05.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:13
Tayfun Kureş kimdir? Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehit ateşi Trabzon'a düştü!

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehadet haberi, Trabzon'a ulaştı. Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehadet haberi, Trabzon'a ulaştı. Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? İşte detaylar haberimizde…

KURMAY PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ KİMDİR?

Kaza kırıma uğrayan helikopterde 36 yaşındaki Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş de şehit düştü. Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

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