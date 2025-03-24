Tayfun Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman kaç yaşında, nereli? Tayfun Kahraman hayatı ve biyografisi!

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TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

14.05.1981 tarihinde İzmir'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nden 1999 yılında mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 2004 yılında lisans eğitimini tamamlayarak, Şehir Plancısı unvanı ile mezun oldu. Mezuniyet sonrası, 2006 – 2010 yılları arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda profesyonel çalışan olarak Sekreter Üye görevinde bulundu. TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda 2010 yılında başladığı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2019 yılı Ocak ayına kadar devam etti. 2010 -2014 yılları arası Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2009 – 2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu'nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Kent Planlama Programında başladığı yüksek lisansını 2010 yılında, Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında 2017 yılında tamamladı. 2014 – 2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde danışman olarak çalışmalara destek verdi. Kahraman, 2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. Planlama Dergisi'nin editörlüğünü yapmakta; ayrıca Şehircilik, Kent Planlama ve İmar Mevzuatı konularında ders ve seminerler vermekte, kongre ve konferanslara konuşmacı olarak katılmakta, çeşitli gazete, dergi ve haber sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır. İyi derece İngilizce bilmekte olup, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.