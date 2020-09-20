Tayfun Demir kimdir? Tayfun Demir kaç yaşında, nereli? Youtuber Tayfun Demir yakalandı mı? Youtube'da hazırladığı videolarla tanınan Tayfun Demir, Muğla'da yakalandı. Peki, Tayfun Demir kimdir, suçu ne? Sosyal medya hesaplarından hayvanlar için yardım toplayan Demir, 52 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. İşte, detaylar...

Tayfun Demir, sahte belgelerle kendini 13 yıl boyunca öldü göstererek Youtube'da içerik üretmeyi sürdürdü.Sosyal medya hesaplarında 434 bin takipçisi buluna fenomen isim, sincaplarla çektiği videolar sayesinde popüler hale gelmişti.

TAYFUN DEMİR KİMDİR?

Demir, 38 yaşında bir sosyal medya fenomenidir. Youtube üzerinden paylaştığı özellikle sincaplarla olan videoları sayesinde hayvan severler tarafından takip edilmeye başlanmıştı. Diğer yandan bu içeriklerle birlikte hasta ve yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için bağış topluyordu.

6 ilde karıştığı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ülke genelinde yapılan aramaları neticesinden Tayfun Demir, 20 Eylül günü Muğla'da bulundu.

Sahte belgelerle kendisini 13 yıldır boyunca ölü gösterip bir yakınına ait kimlikle yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı. 6 aylık bir takibin ardından Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri tarafından Muğla, Menteşe'de tutuklandı.