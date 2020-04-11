Tayfun Canlı yazlıkçılara çağrıda bulundu Balıkesir'in Edremit Belediyesi tüm dünyayı etkisiz altına alan yeni tip koronavirüs (Covit-19) salgınına karşı dört koldan mücadele ederken hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tüm dünyayı etkisiz altına alan yeni tip koronavirüs (Covit-19) salgınına karşı dört koldan mücadele ederken hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, seyahat yasağından önce kente gelenlere çağrıda bulundu, "Lütfen evinizde kalın, biz tüm ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mart saat 24: 00'da korona virüsü önlemleri kapsamında dün 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından turizm bölgesi olan Edremit'te belediye seferberlik başlattı. Edremit Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemini aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra yurttaşların sosyal mesafeyi koruması ve evlerinde kalması için bilgilendirmeler yapılıyor.

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, açıklamalarda bulundu.

Kente yasaklar başlamadan önce gelen yazlıkçılara çağrıda bulunarak, "Değerli misafirlerimiz, Başkanımızın talimatlarıyla; ilçe dışından gelenler için karantina süresince bütün ihtiyaçlarınızın karşılanmasında her türlü ihtiyacınızda yardımcı oluyoruz. Başarılı bir şekilde koordineli çalıştığımız Vefa Sosyal Destek Grubumuzun 0266 372 17 00 numaralı telefonundan ve Belediyenizin 444 85 10 numaralı çağrı merkezimizden günün 24 saati ulaşabilirsiniz. Hem kendi hem de toplum sağlığımız için siz evde kalın, gerisini biz hallederiz" dedi.

Canlı ayrıca yürütülen çalışmalarla ilgili olarak "Bir ilk olarak tamamı gönüllü kişilerden kurulu bir Hijyen Timi kurduk, Edremit Belediyesi olarak 25 bin maske dağıtımı ve dezenfektan tünelleri yaptık, belediye şirketi Ed-Bel'e ait 160 odalı oteli sağlık çalışanlarına tahsis ettik, Üç öğün sıcak yemek ve çöpleri direk evlerden poşetli olarak topluyoruz, En önemlisi dışarıdan gelen yazlıkçıları karantina süresinde kontrol ediyoruz evlerinde çıkmamalarını sağlıyoruz, Vefa destek grubuyla koordineli gerçekleştiriyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA