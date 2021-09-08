Tayfun Canlı'dan 'Oy Birliği' teşekkürü
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Tayfun Canlı'dan 'Oy Birliği' teşekkürü

Tayfun Canlı'dan 'Oy Birliği' teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda 50 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda birim olarak faaliyetlerini sürdüren Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulmasına, Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'ne ait iş ve işlemlerin kurulacak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne devredilmesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, "Büyüyen ve gelişen yapısı ile büyük bir kent olan Edremit'imizde kentimizin tanıtımının ve faaliyetlerimizin kamuoyu ile paylaşılmasının daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın önerisi ve meclisimizin de onayı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verildi. Başkanımız ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Canlı; "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın milletin müşterek sesidir" anlayışı ile kentimizin ve belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımından basın yayın organları ile ilişkilere kadar tüm basın yayın faaliyetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak kentlilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Belediye Meclisi'nin Eylül ayında toplam 50 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkanlıktan gelen önergeler komisyonlara havale edildi. Komisyondan gelen raporların ise komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. - BALIKESİR

Tayfun Canlı'dan 'Oy Birliği' teşekkürü
Tayfun Canlı'dan 'Oy Birliği' teşekkürü
Tayfun Canlı'dan 'Oy Birliği' teşekkürü
Tayfun Canlı'dan 'Oy Birliği' teşekkürü
Tayfun Canlı'dan 'Oy Birliği' teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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