Tayfun Canlı'dan askıda fatura çağrısı
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Tayfun Canlı'dan askıda fatura çağrısı

Tayfun Canlı'dan askıda fatura çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, 17 günlük tam kapanma sürecinde zorluk yaşayan ailelere destek vermek için herkesi "Senin Faturan" adıyla yayınlanan askıda fatura sisteminde dayanışma çağrısında bulundu.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, 17 günlük tam kapanma sürecinde zorluk yaşayan ailelere destek vermek için herkesi "Senin Faturan" adıyla yayınlanan askıda fatura sisteminde dayanışma çağrısında bulundu.

İlçe belediyeleri içinde bir ilki başardıklarını ifade eden Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın öncülüğünde başlatılan askıda fatura dayanışması kapsamında sosyal belediyecilik anlayışımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Koronavirüs salgını sürecinde faturalarını ödemekte sıkıntı çeken esnaf ve ailelerin "Senin Faturan" fatura ödeme sisteminde, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek titizliğiyle sürdürdüğümüz dayanışmayı güçlendiriyoruz.

Ulus olarak geçmişten günümüze zorluklarla güçlüklerle karşı karşıya kalmış, ancak birlik ve beraberlik ile her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış bir toplumuz.

Aynı mücadele ve dayanışma ruhuyla dün olduğu gibi bugün de bu zor günleri birlikte aşacağız. Hayırsever vatandaşlarımızın, fatura sahiplerinin ve ödeyen kişinin açıklanmadığı bu askıda fatura sisteminde tüm Edremitli vatandaşlarımızı bu dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

Askıda fatura sistemine katılmak isteyen kişilerin Edremit Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden ya da "seninfaturan.edremit.bel.tr" adresinden katılabileceği belirtildi. - BALIKESİR

Tayfun Canlı'dan askıda fatura çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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