Etkinlikte en fazla dikkat çeken ürünlerden biri, Türkiye'nin en ileri hipersonik balistik füze modeli olan "Tayfun BLOCK-4" oldu. İlk kez sergilenen bu füze, yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 7 bin 300 kilogram ağırlığa sahip. Nokta hassasiyetinde hedef vurma kabiliyeti bulunan Tayfun BLOCK-4, süpersonik hızda yol alabiliyor ve gelişmiş manevra yetenekleri sayesinde tespit edilmesi oldukça güç bir sistem olarak öne çıkıyor. Tayfun Block-4 özellikleri nelerdir?

TAYFUN BLOCK-4 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İstanbul Atatürk Havalimanı kampüsünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Roketsan, geliştirdiği yeni teknolojileri katılımcılarla buluşturdu. Bu etkinlikte, şirketin savunma alanındaki son ürünleri ilk kez tanıtıldı ve dikkatleri üzerine çekti.

"TAYFUN BLOCK-4" SAHNEDE

Türkiye'nin en ileri düzey hipersonik balistik füzesi olma unvanına sahip "Tayfun BLOCK-4", fuarda ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. 10 metre uzunluğa ve 7 bin 300 kilogram ağırlığa sahip bu sistem, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli hedef vurma kabiliyetiyle öne çıkıyor. En dikkat çekici özelliği ise süpersonik hızlarda seyrederek radar ve savunma sistemlerinden kolayca kaçabilmesi.

FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKAN DİĞER SİSTEMLER

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, izleyicilere hitap ettikten sonra geliştirdikleri yeni ürünleri tanıttı. Bu ürünler arasında "GÖKBORA", "Akata", "Tayfun BLOCK-4", "İHA-300", "Eren" ve "Şimşek-2" yer aldı. Her biri farklı görev profillerine hitap eden bu sistemler, Türkiye'nin savunma alanındaki yenilikçi gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"TAYFUN BLOCK-4" TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Tanıtım sırasında en çok ilgi gören sistem hiç şüphesiz "Tayfun BLOCK-4" oldu. Gerek teknik donanımı gerekse taşıdığı stratejik öneme sahip özellikleriyle katılımcıların ilgisini üzerine çekti. Özellikle yüksek hız kapasitesi ve hedefe nokta atışı gerçekleştirebilmesi, onu sınıfında öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor.

GİZLENMESİ ZOR, TAKİP EDİLMESİ İMKANSIZ

Murat İkinci'nin aktardığına göre, Tayfun BLOCK-4'ün süpersonik hızlarda yol alması onun izlenmesini ve etkisiz hale getirilmesini oldukça zorlaştırıyor. Bu özelliği, onu modern savaş alanlarında kritik bir sistem haline getiriyor. Hem caydırıcılık hem de operasyonel etkinlik açısından önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.

İLK ATIŞ TESTİ YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞECEK

Roketsan yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Tayfun BLOCK-4 en kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilecek. Ayrıca, bu yıl içerisinde ilk deneme atışının da gerçekleştirileceği bildirildi. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.