Tayakadın mahalle sakinlerinden 'servis aracı istilası' tepkisi

İSTANBUL Havalimanı'na en yakın yerleşim yeri olan Büyükşehir Yasası ile köy iken mahalle olan Tayakadın'da şu sıralar servis araçları istilası yaşanıyor. Havalimanı otoparkını kullanmayan yüzlerce turizm firması aracı ve servis araçları havalimanına en yakın olan Arnavutköy'e bağlı Tayakadın'ı mesken tuttu. Yüzlerce aracın park ettiği mahalle, adeta dev bir otoparka döndü.

HER KÖŞE BAŞINDA ONLARCA SERVİS ARACI

Arnavutköy'e bağlı Tayakadın'da sabah erken saatlerden itibaren ana ve ara caddelere, hatta sokaklara bile araçlarını parkeden servis aracı sürücüleri, günü kahvede ve lokantalarda geçiriyor. Günde ortalama bin 500'e yakın aracın giriş çıkış yaptığı Tayakadın'da mahalle sakinleri, "Kapımızın önüne, garajlarımızın önüne, ahırlarımızın önüne hatta iş yerlerimizin önüne park eden bu araçlar günlük yaşantımızı olumsuz etkiliyor. Belediye otobüsleri manevra alanı bulamadığı için mahallenin içine kadar gelemiyor. Hastamız olduğunda ambulans, yangın çıktığında itfaiye aracı, çöpler olduğunda çöp aracı sokak aralarına ne yazık ki bu gelişi güzel park eden araçlar yüzünden giremiyor" diyerek yaşanan servisçi istilasına tepki gösterdiler.

Araçlarını Tayakadın'da ana caddelere ve ara sokaklara park eden servis sürücülerinden birçok mahalle sakini şikayet ederken alışverişlerini burada yapan servis sürücüleri esnafın yüzünü güldürüyor. Esnaf yaşanan kalabalıktan memnun gözükse de yine de yoğunluğun Tayakadın'ın dokusunu bozduğunu düşünüyor. Tayakadın'ı mesken tutan servis şoförleri ise, "Biz burada çay içebiliyor, karnımızı doyurabiliyor ve park edebiliyoruz" diyorlar.

AHMET GÜRBÜZ: ESKİ SAKİN KÖY YAŞANTIMIZI YOK OLDU GİTTİ

Tayakadın sakinlerinden Ahmet Gürbüz, "Köyümüzdeki ana caddeleri bırakın, tüm ara sokaklar bile servis araçları ve turizm şirketlerinin araçları ile dolmuş durumda. Ara sokaktan kafamızı çıkardığımızda karşımıza ilk çıkan bu araçlar oluyor. Bu durum şu an köyümüzde hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de zaman zaman kazaların yaşanmasına sebep oluyor. Bazen belediye otobüsleri bile manevra yapacak alan bulamadığı için köyümüzün en dışındaki durakta yolcuları indiriyor ve yaşlılarımız köye epey bir mesafe yürümek zorunda kalarak geliyor. Yetkililerimizin bu soruna bir an evvel çözüm bulmasını bekliyoruz. En azından bu servis ve turizm araçları için bir otopark alanı ayrılsa, içerisinde yeme-içme ve ihtiyaç giderme alanlarını yapsa yetkililerimiz. Hem bu insanlar hem de köylü rahat eder. Kadınlarımız, çocuklarımız pazara, markete gitmek için evden çıkar çıkmaz bu araçlarla ve araçların içerisinde uyuyan şoförlerle karşılaşıyorlar. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye korkuyor çocuklarımız. Tayakadın'ın tüm sokakları tıklım tıklım. O eski sakin köy yaşantımız yok oldu gitti" dedi.

Gürbüz, "Zaman zaman ev, iş yeri ve ahırlarımızın bulunduğu alanların önlerine park eden sürücülerle de münakaşalar yaşanıyor. Çok şükür şimdiye kadar ciddi bir kavgamız olmadı ama yine de bu durum bizleri huzursuz ediyor. Ara sokaklarımızı kapatan bu araçlar yüzünden ne itfaiye ne de ambulans geçebiliyor. Köyümüzün alt yapısı olmadığı için hala vidanjörlerle kuyularımız temizlendiği için bazen köye gelen vidanjörler ara sokağa giremediğinden dolayı geri gitmek zorunda kalıyor. Şoförleri arıyoruz, bulamıyoruz. Bazıları da araçlarının içinde camları açık gelişi güzel uyuyorlar. Hoş bir görüntü değil" diye konuştu.

SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ: EN YAKIN YER TAYAKADIN KÖYÜ

Bir turizm firmasının servis şoförü ise "Bekleme yapabileceğimiz ve vakit geçirebileceğimiz en yakın alan burası. Havalimanı dışında belirtilmiş belli bir park alanı olmadığı için bizler de bu köye geliyoruz. Çay, kahve içebileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz en yakın yer Tayakadın Köyü. Köy sakinleri ile herhangi bir sıkıntı yaşamadık" şeklinde konuştu.

ESNAF HAREKETLİLİKTEN MEMNUN AMA.

Tayakadın'da market işleten Mehmet Güzel ise, yaşanan yoğunluğun esnafı rahatlattığına dikkat çekerek, "Köyümüze gelen turizm şirketinin servisçileri hem köyümüzde vakit geçiriyor hem de esnafımıza ciddi bir katkı sunuyor. Bizim buradaki sıkıntımız; defalarca yetkililere söyledik, bir meydanımız ve otoparkımız yok doğru dürüst. Tabii köy sakinlerimiz de haklılar. Kimse kapısının, evinin ya da ahırının önüne araçların park edilmesini istemez. En azından bir otopark yapılsa bu sorun da çözülmüş olur." dedi.

İTFAİYE GİREMİYOR

Tayakadın'da esnaflık yapan İlter Kesebir de, sürekli iş yeri önüne park eden servisçilerle tartıştığına dikkat çekerek, "Servis araçları ve turizm araçları sokakları kapatıyor, esnafın dükkanının önünü kapatıyor. Çöp arabaları sokak aralarına giremiyor. Bazen arkadaşlarla tartışıyoruz bu yüzden ama onların da gidecek yeri yok, ekmekleri için çalışıyorlar. Belediye veya diğer kurumlardan yetkililer bu işe çözüm bulmalı. Zabıta geliyor çek aracını diyor ama onlar da nereye gideceğini bilemiyorlar. Ambulans, belediye otobüsü, vidanjör ara sokaklara giremiyor, manevra yapamıyor bu araçlar yüzünden. Havalimanının dibindeyiz, bundan şikayetçi değiliz. Ancak istiyoruz ki köyümüz bu şekilde anılmak yerine marka olsun, bir şeyler yapılsın" dedi.



