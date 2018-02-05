Tavus Kuşu ile Uçağa Binmek İsteyen Kadın Havalimanında İlginç Görüntüler Oluşturdu

ABD'de bir kadın beslediği tavus kuşu ile uçağa binmek istedi. Kadının talebi hava yolu şirketi tarafından reddedildi. Havalimanı içinde tavus kuşu ile gezen kadın oldukça ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

TAVUS KUŞU DUYGUSAL DESTEK HAYVANI ÇIKTI

Kadın hayvanı ile seyahat etmek için iki koltuk satın aldığını söylese de isteği kesin bir dille reddedildi. Hayvanın kadının duygusal destek hayvanı olduğu açıklandı.

DUYGUSAL DESTEK HAYVANI NEDİR?

Duygusal destek hayvanı (ESA), tıp uzmanının belirlediği ve hastaya eşlik eden hayvandır. Engelli bir kişiye fayda sağlar. Bu, özürlülüğün en az bir semptomunun iyileştirilmesini içerebilir. Duygusal destek hayvanları, tipik olarak köpekler, bazen kediler veya başka hayvanlar olabilir. Bu hayvanlar çeşitli fiziksel, psikiyatrik ya da zihinsel özürlü insanlar tarafından kullanılabilir.

Adı açıklanmayan kadının hayvanı ile uçağa binememesi sosyal medyayı ikiye böldü.