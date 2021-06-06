Tavuklarının ekili alanlara zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda "tünel" yaptı
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Tavuklarının ekili alanlara zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda "tünel" yaptı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir kişi tavuklarının hem kendi hem de komşularının bahçesine zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda "tünel" yaptı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir kişi tavuklarının hem kendi hem de komşularının bahçesine zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda "tünel" yaptı.

İlçeye bağlı Ibrıcak köyünde yaşayan 36 yaşındaki Cemil Karaçengel, kümesindeki 210 tavuğun bahçesindeki ve komşularının sebzelerine zarar vermeden yonca ve otların bulunduğu alana geçebilmelerini sağlamak için "tünel" yapmaya karar verdi.

Alana 70 metre uzunluğunda "tünel" yapan Karaçengel, tavuklarını "tünel"den geçirerek yonca ve buğdayların bulunduğu 2 dönüm alanda beslenmelerini sağladı.

Karaçengel, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tavukçuluk yapmaya başladığını söyledi.

İşe 50 tavukla başladıklarını belirten Karaçengel, "Şu anda 200-210 tavuğum var. Bahçemizin hayvanların gezeceği alanın altında olduğundan böyle bir proje yapma ihtiyacı duyduk. İnternetten araştırdım. Bu doğrultuda tünel projesinin bir örneğini gördüm. Emniyet şeridi ve ağaç aksamlarla tünelimizi oluşturduk." dedi.

Karaçengel, "tünel" sayesinde hayvanların güvenli bir şekilde ekili alanlardan kendi otlayacakları yonca ve buğday tarlasına geldiğini ifade etti.

Tavuklarının ekili alanlara zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda 'tünel' yaptı
Tavuklarının ekili alanlara zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda 'tünel' yaptı
Tavuklarının ekili alanlara zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda 'tünel' yaptı
Tavuklarının ekili alanlara zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda 'tünel' yaptı
Tavuklarının ekili alanlara zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda 'tünel' yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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