Tavuklarını "gezen kümes" ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
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Tavuklarını "gezen kümes" ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor

Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Ortaköy ilçesinde tekerlek takarak hareket edebilir hale getirdiği kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde tekerlek takarak hareket edebilir hale getirdiği kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.

Aşdağul beldesinde yaşayan Yücel Uzuncaköse, 2015 yılında başladığı yumurta tavukçuluğunda istediği verimi almak için yeni yöntemler araştırdı.

Yaylaya çıkan arıcılardan esinlenerek tavukları yaz mevsiminde yaylaya çıkarmaya karar veren Uzuncaköse, "gezen tavuk" söyleminden hareketle "gezen kümes" yapmak için kolları sıvadı.

Yayla yumurtası rağbet gördü

Kerestelerden yaptığı, römorka benzer tekerlekli kümesi traktörüne bağlayan ve 2018 yılında yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Taşlığındere mevkisine 200 tavuk çıkaran Uzuncaköse, burada üretilen yumurtaları "yayla yumurtası" olarak tüketicilerin beğenisine sundu.

Rağbet gören "yayla yumurtası" sayesinde müşteri sayısı artan Uzuncaköse, tavuk sayısını 500'e kadar çıkarıp günde ortalama 350 yumurta elde ediyor.

Uzuncaköse, elde ettiği yumurtaları başta Çorum olmak üzere Ankara, Samsun ve çevre illerin yanı sıra pek çok farklı ilden talep edenlere gönderiyor.

Yücel Uzuncaköse, AA muhabirine, "mobil kümes" sayesinde tavukların mısır ve buğday tüketiminden kaynaklı maliyetinin yüzde 80 azaldığını söyledi.

Tavuklarını 3 yıldır mayıs ayında Taşlığındere mevkisine götürdüğünü belirten Uzuncaköse, "En iyisini yapmak istedik ve gördük ki bu işte en kalitelisini yapmanın yolu yayladan geçiyor çünkü yaylada hiçbir yabani ilaç, gübre, kimyasal yok." dedi.

"Lezzeti bambaşka oluyor"

Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını anlatan Uzuncaköse, "Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile çok farklı oluyor, farklı bir tonda oluyor, lezzeti bambaşka oluyor. Uzun zaman köy yumurtası yemeyenler, yaylada ürettiğimiz yumurtayı yediğinde, 'yumurtanın tadını unutmuşuz' diyor. Bu da bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

Tavukların yüksek rakımlı arazide özgürce dolaştığını anlatan Uzuncaköse, şöyle devam etti:

"Kümeste, çiftliklerde hayvanlar çok sıkışık ortamda yaşadığı için çabuk hastalanabiliyorlar ancak burada özgürler. Hayvan istediği zaman dışarı çıkıp sevdiği otu yiyebiliyor. Bu da tavukların hastalanmasını önlüyor. Su taşıması, günlük bakımı belki daha zahmetli ama buna değiyor. Ailemle birlikte tavuklarla en iyi şekilde ilgileniyoruz."

???????Uzuncaköse, uyguladığı yöntemin Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeye dönüşebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çiftlik yumurtası ile gezen tavuk yumurtası nasıl farklı ise bu da yaylada üretilen, diğerlerinden farklı bir yumurta. Bu bir sektör olabilir. Kendine yeni iş kurmak isteyenlere yaylada yumurta üretimini tavsiye ediyorum. Bu işi yapmak isteyenlere de yardımcı olurum, tecrübelerimi paylaşabilirim. Bu işe başlarken bir örneğini aradım ama bulamadım. Bismillah dedik ve başladık, başarılı da olduk. Müşteri de biz de memnunuz."

Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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