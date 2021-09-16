Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı - Haberler
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Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde musallat olduğu tavuklarından her gün bir tanesini götüren, yırtıcı kuşu elleriyle yakalayan köylü, tavuklarının acısına rağmen yırtıcı kuşu severek doğaya saldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde musallat olduğu tavuklarından her gün bir tanesini götüren, yırtıcı kuşu elleriyle yakalayan köylü, tavuklarının acısına rağmen yırtıcı kuşu severek doğaya saldı.

Hanönü ilçesinde Kavak köyü Aluç Mahallesinde ikamet eden Hamit Zeytinli, tavuklarına her gün bir yırtıcı kuşun musallat olduğunu fark etti. Zeytinli, tavuklarına musallat olan yırtıcı kuş Doğan'ı tavuklarını avlamak isterken eliyle yakaladı. Yakaladığı yırtıcı kuşa kıyamayan Hamit Zeytinli, kuşu besledikten sonra serbest bıraktı. Zeytinli, köylüler tarafından takdir edildi.

Yırtıcı kuşun her gün tavuklarını birer birer eksilttiğini söyleyen Zeytinli, "Bugün tam tavukları izlerken gökyüzünden bir Doğan'ın hızla dalış yapıp tavuğun üzerine konduğunu gördüm. Tavuğu alıp götüremeden yırtıcı kuşu elimle yakaladım. Biraz kızdım, biraz sevdim daha sonra kıyamayıp serbest bıraktım" diye konuştu. - KASTAMONU

Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı

Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı

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Haber: Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı - Haberler
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