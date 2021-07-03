Tavukları yediği iddiasıyla vurulan köpek, tedaviye alındı
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Tavukları yediği iddiasıyla vurulan köpek, tedaviye alındı

Tavukları yediği iddiasıyla vurulan köpek, tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde kümeslere dadanıp, tavukları yediği iddia edilen köpek, av tüfeğiyle karın bölgesinden vuruldu.

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde kümeslere dadanıp, tavukları yediği iddia edilen köpek, av tüfeğiyle karın bölgesinden vuruldu. Tedaviye alınan ve 'Cesur' adı verilen köpeği, vuran kişi ya da kişiler aranıyor.

Yavuzeli ilçesinin kırsal Kuzuyatağı Mahallesi'nde kümeslere dadanıp, tavukları yediği öne sürülen köpek, tüfekle vuruldu. Mahallede oturan bazı kişiler, durumu jandarma ve Gaziantep'te faaliyet gösteren Çiçeğin Patileri Derneği'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Çiçeğin Patileri Derneği üyeleri yaralı köpeği hayvan ambulansıyla merkeze getirdi. Jandarma ekipleri, tedaviye alınan köpeği vuran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Veteriner hekim İbrahim Tüylü, silahla vurulan ve çenesinde kırık olan köpeğin zorlu tedavisine devam ettiklerini belirterek, "Köpek bize ateşli silah yaralanması olarak travmalı bir şekilde geldi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Çekilen röntgende kurşunun ön taraftan girip, yandan çıktığını tespit ettik. Vücutta ve kaburgalarda zedelenmeler mevcut. Şu anda köpek yürüyemiyor. Bunların yanı sıra ağzında darbeye bağlı kırılmalar var. Bununla alakalı da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde kritik bir süreç var umarım kısa sürede toparlar" dedi.'CESUR' İSMİ VERİLDİÇiçeğin Patileri Derneği yöneticilerinden Çiçek Kalkan, tedavisine başlanan köpeğin kümesten tavukları yediğini bahane eden bir kişi tarafından vurulduğunu söyledi. Köpeğe yaşam mücadelesinden dolayı 'Cesur' ismini verdiklerini vurgulayan Kalkan, "Bize sosyal medya üzerinden ulaşarak yardım istediler. Biz de mahalleye giderek ilk müdahalesini yaptığımız köpeği Gaziantep'e getirdik. Köpek, tavuk yediği için kişi ya da kişilerce önce sopayla dövülmüş, daha sonra da tüfekle vurulmuş. Bu ilk değil, son da değil. Bunu yapan kişiler hala bulunamadı. Jandarma bize destek oluyor, fakat şu ana kadar sonuç alınamadı. Gerekli şikayetleri yaptık, inşallah bunu yapan kişi veya kişiler bulunarak cezalandırılır. Köpeğimizin zorlu bir tedavi süreci başladı. Biz de yaşama tutunma gayretinden dolayı köpeğimize 'Cesur' ismini koyduk" diye konuştu.

Kalkan, hayvanlara yönelik şiddet uygulayanların para cezası ile cezalandırılmasının yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi.


Tavukları yediği iddiasıyla vurulan köpek, tedaviye alındı
Tavukları yediği iddiasıyla vurulan köpek, tedaviye alındı
Tavukları yediği iddiasıyla vurulan köpek, tedaviye alındı
Tavukları yediği iddiasıyla vurulan köpek, tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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