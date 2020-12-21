Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...

Son dakika haberlerine göre - Tavukları üşümesin diye kazak ördü Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyledi Kahramanmaraş'ta bir kadın, soğuk havada üşümesin diye tavuklarına kazak ördü.