Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...
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Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...

21.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:18

Son dakika haberlerine göre - Tavukları üşümesin diye kazak ördü Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyledi Kahramanmaraş'ta bir kadın, soğuk havada üşümesin diye tavuklarına kazak ördü.

- Tavukları üşümesin diye kazak ördü

Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kadın, soğuk havada üşümesin diye tavuklarına kazak ördü.

Merkez Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesinde yaşayan Asiye Akçam'ın hayvan sevgisi sınırları zorladı. Yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyleyen Akçam, elinde ördüğü kazakları dikiş makinasında tamamladıktan sonra tavuklarına giydirdi.

Kümesteki yaklaşık 15 tavuğu için her gün bir kazak öreceğini söyleyen Akçam, "Tavuklarım benim gözümde kıymetlidir. Tavuklarımız üşümesin diye onlara kazak ördüm. Yumurtanın koli fiyatı 25 liraya yükseldi. Tavukları nazlıyorum günlük yumurtluyorlar. Tavuklarımın hepsine örüp giydireceğim kazakları" diye konuştu.

Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...
Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...
Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...
Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...
Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...
Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...
Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...
Son dakika haberi! - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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