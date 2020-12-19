Tavukları çuvala doldurup çaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tavukları çuvala doldurup çaldılar

19.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:42
Tavukları çuvala doldurup çaldılar

Bursa'da bir kümesten tavuk çalan hırsızlar, tavukları çuvala doldurup kaçamaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir kümesten tavuk çalan hırsızlar, tavukları çuvala doldurup kaçamaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Otosansit mevkiinde hırsızları görenler duruma şaşırttı. İş yerinin önünde bulunan bir kümese girdiği görülen hırsızlar, tavukları çuval ile çalıp olay yerinden kaçarken, kümesteki at ise olay yerinden korkarak uzaklaştı. Olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hırsızın çaldığı tavukları çuvala koyarak olay yerinden kaçtığı görüldü. - BURSA

Tavukları çuvala doldurup çaldılar
Tavukları çuvala doldurup çaldılar
Tavukları çuvala doldurup çaldılar
Tavukları çuvala doldurup çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Aslı Tandoğan Ayşegül Yıldız Seren Serengil
Spor Falcao Çağdaş Atan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Karar Şiddet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tavukları çuvala doldurup çaldılar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:42:31. #1.14#
title