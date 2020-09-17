Tavukları ağzı ile besliyor
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Tavukları ağzı ile besliyor

Tavukları ağzı ile besliyor Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklarını beslemesi görenlerin içini ısıtıyor Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile...

17.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:22

Tavukları ağzı ile besliyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklarını beslemesi görenlerin içini ısıtıyor

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklarını beslemesi görenlerin içini ısıtıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cemel Beldesinde yaşayan 85 yaşındaki Selvinaz Aydemir, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor. Hayvan sever yaşlı kadının çok sevdiği tavuklarını adeta bir kuşun yavrularını beslediği gibi beslemesi görenleri şaşırtıyor. Kabuğundan ayırdığı çekirdeği ağzı ile tavuklarına yediren yaşlı kadının çekilen videosu izleyenlerin içini ısıtıyor. Yaşlı kadının sosyal medyada paylaşılan videosu bir çok kişi tarafından izlendi.

Tavukları ağzı ile besliyor

Kaynak: İHA

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