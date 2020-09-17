Tavukları ağzı ile besliyor
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Tavukları ağzı ile besliyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklarını beslemesi görenleri şaşkına çevirdi.

17.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:12

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklarını beslemesi görenleri şaşkına çevirdi.

Şarkışla ilçesi Cemel beldesinde yaşayan 85 yaşındaki Selvinaz Aydemir, hayvan sevgisiyle dikkat çekiyor. Hayvansever yaşlı kadının çok sevdiği tavuklarını adeta bir kuşun yavrularını beslediği gibi beslemesi görenleri şaşırtıyor. Kabuğundan ayırdığı çekirdeği ağzı ile tavuklarına yediren yaşlı kadının görüntüsü sosyal medyada bir çok kişi tarafından izlendi.

(İHA)

Tavukları ağzı ile besliyor

Kaynak: İHA

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